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Diyarbakır'da hareket etmeyen civcive kalp masajı yaptı

ilçesi Şehitlik semtinde oturan 26 yaşındaki Beysun, kardeşi için pazardan aldığı civciv hareketsiz kalınca, kalp masajı uyguladı. Civciv yeniden hareket ederken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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Diyarbakır'da hareket etmeyen civcive kalp masajı yaptı

Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde oturan Şeyhmus Beysun, apartmanın çatısında beslemesi için kardeşine semt pazarından civciv aldı.

Beysun, civcivin hareketsiz kaldığını fark edip parmağıyla kalp masajı yapmaya başladı.

Bir süre sonra civciv hareket ederken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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