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Van Gölü sahilinde temizlik! 10 ton çöp toplandı

Son dakika haberi... Van 'nce başlatılan çevre temizliği kapsamında, ilçesinde sahilinde 10 ton çöp toplandı. Çöpler, geri dönüşüme kazandırılması için katı atık entegre tesisine götürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2021
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Van Gölü sahilinde temizlik! 10 ton çöp toplandı

tarafından havaların ısınmasıyla birlikte sahilinde kapsamlı çevre temizliği başlatıldı. Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince ilçesinde bulunan eski fidanlık sahil bandında tonlarca çöp toplandı.

Toplanan 10 ton çöp, kamyona yüklenerek, katı atık entegre tesisine götürüldü. Van Gölü sahil bandındaki temizlik çalışmalarının aralıksız süreceği belirtildi.

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