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Denizli'de Roma Bizans ve Osmanlı dönemine ait 44 sikke ele geçirildi

'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik polisin düzenlediği operasyonda , ve dönemine ait gümüş, bronz ve bakır 44 ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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Denizli'de Roma Bizans ve Osmanlı dönemine ait 44 sikke ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kent merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin bu sabah bir adrese yaptığı baskında şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait gümüş, bronz ve bakır 44 sikke ele geçirildi.

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