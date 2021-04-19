Mardin'de 3 elti 350 kovanla kendi işlerini kurdu! Şimdi para basıyorlar
Derik ilçesinde 3 elti kendi işlerini kurup 350 kovanla arıcılığa başladı. Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslardan eğitim alan 3 arıcı elti hem bal veriminden, hem de ekonomik kazancından çok memnun.
Mardin'in Derik ilçesinde 15 dönüm arazi üzerine kurdukları 350 kovanla arıcılık yapan aynı zamanda elti olan 3 kadın, aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Arıcılık yapan kadınların kayınpederi ve aynı zamanda Bal Üreticileri Birliği Başkanı olan Şevket Bedirhanoğlu (75) ise, "Arıcılık sevdasını aileme de aşıladım. Arılara olan sevgimden uzak kalmamak için 3 gelinime de arıcılığı sevdirdim" dedi.
Mardin'in Derik ilçesi Kırsal Dumluca Mahallesi'nde arıcılık yapan 3 kadın, havaların ısınmasıyla birlikte kolları sıvadı. 15 dönüm arazi üzerine kurdukları 350 kovanla gün boyu ilgilenen kadın arıcılar, bu işin eğitimini ise, Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslardan aldı. ilkbaharın gelişiyle işe koyulan ve aynı zamanda elti olan 3 arıcı kadın, hem bal veriminden, hem de ekonomik kazancından çok memnun.
Arıcı kadınlardan 5 çocuk annesi Sevdet Bedirhanoğlu (42), yaklaşık 20 yıldan beri bu işi yaptığını söyledi. Bedirhanoğlu, "350 kovanımız var. Her kovandan yaklaşık 28 kilo bal alıyoruz. Bu iş bize dedelerimizden kaldı. Ben de çocuklarıma öğretiyorum. Eltilerimle birlikte buraya geliyoruz. Bu işi kol kola yapıyoruz.
Sabah saat 7den, akşama kadar arılarımızla uğraşıyoruz. Her türlü bakımlarını yapıyoruz. Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan arıcılık kursuna 8 ay gittik. Diplomamızı aldık. Şimdi bu işi eğitimli olarak yapıyoruz ve geçimimizi bu işten sağlıyoruz" dedi.
6 çocuk annesi olan Şirvan Bedirhanoğlu ise, "Eltilerimle birlikte arıcılık yapıyoruz. Geçimimizi böyle sağlıyoruz. Allaha çok şükür işler iyi. Havalar ısındı, çiçekler açtı. Artık polen geliyor, bal bekliyoruz" diye konuştu.
Arıcılık yapan kadınların kayınpederi ve aynı zamanda Mardin Bal Üreticileri Birliği Başkanı olan Şevket Bedirhanoğlu ise, 3 gelinine arıcılığı sevdirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.
Bedirhanoğlu, "Arıcılık sevdasını aileme de aşıladım. Arılara olan sevgimden uzak kalmamak için 3 gelinime de arıcılığı sevdirdim. Devlet arıcılığa destek veriyor. 311 üyemiz var. Mardin genelinde 100 binin üzerindeki arılı kovandan 37 bini, Derik bölgesindedir. Arı mevsimi başladı. Mevsim kurak geçerse, kovanlarımızı başka yere nakletmek zorunda kalacağız" dedi.
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