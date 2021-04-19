Zonguldak’ta Çağla Çiçekçi eski sevgilisi Ufuk Özel'in yaşattığı dehşeti anlattı

Tartışma çıkınca evden gitmesini isteyince yükseldi ve boğazımı sıktı. Ben bayılmışım. Ayıldığımda salondaydım ve o sırada beni bıçaklamış. Onun elinde bıçak ve kanları görmüştüm ve ağlıyordu. O an korktum ve kendimi camdan aşağıya attım. O şekilde kurtuldum zaten. Onun haricinde başka bir şey hatırlamıyorum" dedi.