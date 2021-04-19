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Zonguldak’ta Çağla Çiçekçi eski sevgilisi Ufuk Özel'in yaşattığı dehşeti anlattı

ilçesinde 9 Aralık 2020'de Yalı Caddesi'nde isimli şahıs eski kız arkadaşı 'yi 9 bıçak darbesiyle ağır yaralamıştı. Tutuklanan Ufuk Özel hakkında, 9 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çağla Çiçekçi, "Tartışma çıkınca evden gitmesini isteyince yükseldi ve boğazımı sıktı. Ben bayılmışım. Ayıldığımda salondaydım ve o sırada beni bıçaklamış. Onun elinde bıçak ve kanları görmüştüm ve ağlıyordu. O an korktum ve kendimi camdan aşağıya attım. O şekilde kurtuldum zaten" dedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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Zonguldak’ta Çağla Çiçekçi eski sevgilisi Ufuk Özel'in yaşattığı dehşeti anlattı

Çağla Çiçekçi, ev arkadaşı ve evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Özel ile yemek yiyip alkol aldı. Bir süre sonra Çiçekçi ve Özel arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ufuk Özel'in boğazını sıktığı Çiçekçi, baygınlık geçirdi.

Zonguldak’ta Çağla Çiçekçi eski sevgilisi Ufuk Özel'in yaşattığı dehşeti anlattı

Özel, ardından mutfak tezgahından aldığı bıçakla Çiçekçi'yi boğazından ve karnından 9 bıçak darbesiyle yaraladı. Evin penceresinden kaçarak canını kurtaran Çiçekçi, özel hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak’ta Çağla Çiçekçi eski sevgilisi Ufuk Özel'in yaşattığı dehşeti anlattı

Gözaltına alınan Ufuk Özel ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çağla Çiçekçi, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Zonguldak’ta Çağla Çiçekçi eski sevgilisi Ufuk Özel'in yaşattığı dehşeti anlattı

Savcılığın soruşturmayı tamamlamasının ardından Ufuk Özel hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından 9 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ufuk Özel'in de şikayeti üzerine Çiçekçi hakkında, 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından dava açıldı.

Zonguldak’ta Çağla Çiçekçi eski sevgilisi Ufuk Özel'in yaşattığı dehşeti anlattı

Çağla Çiçekçi, önümüzdeki günlerde Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak dava öncesi konuştu. Olay gününü anlatan Çiçekçi, "Ufuk Özel, o gün ev arkadaşımla eve gelecekti. Onlar gelince yemek yiyecektik. Sohbet sırasında tartışma çıktı.

Zonguldak’ta Çağla Çiçekçi eski sevgilisi Ufuk Özel'in yaşattığı dehşeti anlattı

Tartışma çıkınca evden gitmesini isteyince yükseldi ve boğazımı sıktı. Ben bayılmışım. Ayıldığımda salondaydım ve o sırada beni bıçaklamış. Onun elinde bıçak ve kanları görmüştüm ve ağlıyordu. O an korktum ve kendimi camdan aşağıya attım. O şekilde kurtuldum zaten. Onun haricinde başka bir şey hatırlamıyorum" dedi.

Zonguldak’ta Çağla Çiçekçi eski sevgilisi Ufuk Özel'in yaşattığı dehşeti anlattı

Olayın izlerini bıçak yaraları olarak vücudunda taşıdığını ifade eden Çiçekçi, şöyle konuştu:

"Çok kötü süreç geçirdim. Psikolojim hiç normal değil. Bir hafta hastanede yattım. Çıktıktan sonra da psikolojik olarak beden olarak hala atlatamadım. Boğduğunda gözlerim çok sızlıyordu ve açtığımda hiçbir şey göremedim.

Zonguldak’ta Çağla Çiçekçi eski sevgilisi Ufuk Özel'in yaşattığı dehşeti anlattı

Gözümden de darbe almış olabilirim. Çok sorunlar yaşadım. Evde tek başıma kalamıyorum. Panik atağım olsun gece kabuslarım olsun. İzleri her gördüğümde o an gözümde canlanıyor. O nedenle psikolojim hala yerinde değil. Davası başlıyor.

Zonguldak’ta Çağla Çiçekçi eski sevgilisi Ufuk Özel'in yaşattığı dehşeti anlattı

Adalet yerini bulsun. Hiçbir kadın şiddeti hak etmiyor kesinlikle. Elimden geldiğince hukuki olarak bu olayın peşinden koşacağım. Tek istediğim adalet yerini bulsun. Benim yerimde kimse olmak istemez, olmasında. O nedenle adalet yerini bulsun."

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