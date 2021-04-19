20 Nisan 2021, Salı
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1 yıldır aranan cinayet zanlıları Ukrayna'da yakalandı

Son dakika haberi... 'nın ilçesinde, geçen yıl işlenen cinayete ilişkin aranan 2 şüpheli, 'da yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2021
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1 yıldır aranan cinayet zanlıları Ukrayna'da yakalandı
Alınan bilgiye göre, Fırat Tosuner'in, 9 Mart 2020'de Hürriyet Mahallesi'ndeki Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne imza için geldiği sırada silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin aranan 2 şüphelinin yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Haklarında yakalama karar çıkarılan zanlılar M.İ. ve M.E'nin Ukrayna'da olduğu tespit edildi.

İşlemlerinin ardından Türkiye'ye teslim edilen iki şüpheli, Akhisar'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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