Koronavirüse yenik düşen Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı son yolculuğuna uğurlandı
Konya’da kanser tedavisi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle hayata veda eden Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı, memleketi son yolculuğuna uğurlandı.
2019 yılında Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde göreve başlayan Cumhuriyet Savıcısı Sultan Beyza Boyalı, Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji bölümünde bir süredir kanser tedavisi alıyordu.
Hastanedeki korona virüs testi pozitif çıkan ve durumu ağırlaşan Sultan Beyza Boyalı, yoğun bakımdaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hacıveyis Camisi'ne getirilen Sultan Beyza Boyalı'nın cenazesi öğle namazını müteakip Konya Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'na dualarla defnedildi.
Cenaze namazına, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe belediye başkanları ve hayatını kaybedene savcı Sultan Beyza Boyalı'nın ailesi ve yakınları katıldı.
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