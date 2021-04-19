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Koronavirüse yenik düşen Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı son yolculuğuna uğurlandı

’da kanser tedavisi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle hayata veda eden ’nın ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı , memleketi son yolculuğuna uğurlandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.04.2021
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Koronavirüse yenik düşen Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı son yolculuğuna uğurlandı

2019 yılında 'nın ilçesinde göreve başlayan Cumhuriyet Savıcısı , 'da Hematoloji bölümünde bir süredir kanser tedavisi alıyordu.

Hastanedeki korona virüs testi pozitif çıkan ve durumu ağırlaşan Sultan Beyza Boyalı, yoğun bakımdaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

'ne getirilen Sultan Beyza Boyalı'nın cenazesi öğle namazını müteakip Konya Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından 'na dualarla defnedildi.

Cenaze namazına, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Konya Valisi , Başkanı , ilçe belediye başkanları ve hayatını kaybedene savcı Sultan Beyza Boyalı'nın ailesi ve yakınları katıldı.

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