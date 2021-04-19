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Çiğdem Hazar Şeker isimli Tiktok kullanıcısı Ramazan’da türbede dini değerlerle dalga geçti

Daha önce birçok kez skandal videolarla tepki çeken 'ta yeni bir rezalet yaşandı. isimli kullanıcı Ramazan ayı için sözde bir video çekti. Ancak videoda ne Ramazan ayına ne de İslam'a uygun davrandı. Türbeye giren Çiğdem Hazar Şeker, 'un seslendirdiği bir ilahide ağzını oynatarak elindeki cüzüyle türbe içinde dalga geçer gibi hareketler yapıp sandukaya kapandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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Çiğdem Hazar Şeker isimli Tiktok kullanıcısı Ramazan’da türbede dini değerlerle dalga geçti

, , Instagram derken merkezli isimli video paylaşım platformunun popülerliği her geçen gün artıyor.

TikTok, gençler ve 45 yaş üstü tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

TikTok'ta fenomen olmak isteyenlerin yaptığı ise basit bir şarkı veya benzeri eserin müziğinin üzene playback yaparak dans etmek veya sanatçıyı taklit etmek.

Bununla birlikte toplumun birçok kesimine manasız gelen hareketler yapmak da TikTok'ta kabul edilen ve takipçi arttıran davranışlardan biri.

Ülkemizde ise aylarda TikTok'un adının karıştığı birçok skandal patladı.

İlk akla gelenler yiyecek içecek üretimi yapılan imalathanelerdeki iğrençlikler olsa da toplum değerlerine ters düşen durumlar da yok değil.

Bunlara maalesef bir yenisi daha eklendi.

isimli TikTok kullancısı yayınladığı videoda İslam adabına uygun olmayan kıyafetlerle bir türbede yer aldığı görülüyor.

Videoda çalan 'un ilahisine eşlik eden Şeker, elindeki cüzüyle türbede bulunan sandukanın etrafında manasız hareketler yaparak dolanıyor. Şeker, daha sonra ise türbenin içinde bulunan sandukaya kapanıyor.

Çiğdem Hazar Şeker'in bu videosu sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu ve vatandaşların büyük kısmı tepki gösterdi.

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