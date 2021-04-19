Çiğdem Hazar Şeker isimli Tiktok kullanıcısı Ramazan’da türbede dini değerlerle dalga geçti
Daha önce birçok kez skandal videolarla tepki çeken TikTok'ta yeni bir rezalet yaşandı. Çiğdem Hazar Şeker isimli kullanıcı Ramazan ayı için sözde bir video çekti. Ancak videoda ne Ramazan ayına ne de İslam'a uygun davrandı. Türbeye giren Çiğdem Hazar Şeker, Sami Yusuf'un seslendirdiği bir ilahide ağzını oynatarak elindeki Yasin cüzüyle türbe içinde dalga geçer gibi hareketler yapıp sandukaya kapandı.
TikTok'ta fenomen olmak isteyenlerin yaptığı ise basit bir şarkı veya benzeri eserin müziğinin üzene playback yaparak dans etmek veya sanatçıyı taklit etmek.
Bununla birlikte toplumun birçok kesimine manasız gelen hareketler yapmak da TikTok'ta kabul edilen ve takipçi arttıran davranışlardan biri.
Ülkemizde ise aylarda TikTok'un adının karıştığı birçok skandal patladı.
İlk akla gelenler yiyecek içecek üretimi yapılan imalathanelerdeki iğrençlikler olsa da toplum değerlerine ters düşen durumlar da yok değil.
Bunlara maalesef bir yenisi daha eklendi.
Çiğdem Hazar Şeker isimli TikTok kullancısı yayınladığı videoda İslam adabına uygun olmayan kıyafetlerle bir türbede yer aldığı görülüyor.
Videoda çalan Sami Yusuf'un ilahisine eşlik eden Şeker, elindeki Yasin cüzüyle türbede bulunan sandukanın etrafında manasız hareketler yaparak dolanıyor. Şeker, daha sonra ise türbenin içinde bulunan sandukaya kapanıyor.
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