Koronavirüse yakalanan ve hamileliğini sonlandırmak zorunda kalan Gülhan’dan acı haber
Zonguldak'ta 31 yaşındaki Gülhan Baruönü Sancı, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Sancı'nın gebeliği, 5'inci ayında koronavirüse yakalandıktan sonra sonlandırdığı öğrenildi.
YAŞAM DHA
Çaycuma'ya bağlı Filyos beldesinde tuğla fabrikasında çalışan Kemal Sancı ile 2015 yılında evlenen Gülhan Baruönü Sancı, İstanbul'da gördüğü tüp bebek tedavisinin ardından hamile kaldı.
5 aylık hamile Gülhan Baruönü Sancı, kontroller ve devam eden tedavisi için İstanbul'da yaşayan kız kardeşinin yanına yerleşti.
Gülhan Baruönü Sancı, bir süre önce koronavirüse yakalandı. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Gülhan Baruönü Sancı'nın gebeliği, tedavisi sırasında sonlandırıldı.
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