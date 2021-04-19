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Koronavirüse yakalanan ve hamileliğini sonlandırmak zorunda kalan Gülhan’dan acı haber

'ta 31 yaşındaki , koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Sancı'nın gebeliği, 5'inci ayında koronavirüse yakalandıktan sonra sonlandırdığı öğrenildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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Koronavirüse yakalanan ve hamileliğini sonlandırmak zorunda kalan Gülhan’dan acı haber

'ya bağlı beldesinde tuğla fabrikasında çalışan ile 2015 yılında evlenen , 'da gördüğü tüp bebek tedavisinin ardından hamile kaldı.

5 aylık hamile Gülhan Baruönü Sancı, kontroller ve devam eden tedavisi için İstanbul'da yaşayan kız kardeşinin yanına yerleşti.

Gülhan Baruönü Sancı, bir süre önce koronavirüse yakalandı. 'nde tedavi altına alınan Gülhan Baruönü Sancı'nın gebeliği, tedavisi sırasında sonlandırıldı.

Gülhan Baruönü Sancı ise gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesinin yarın Filyos beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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