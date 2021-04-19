Kayseri'nin tramvay hatlarının hizmet kalitesine AB tescili

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin tramvay hatlarının hizmet kalitesi, "Avrupa Birliği EN 13816 Yolcu Taşımacılığında Hizmet Kalitesi Yönetimi Standardı" belgesiyle tescillendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplu taşıma sisteminin performansını geliştirerek vatandaşların aldığı hizmetten duydukları memnuniyeti artırmayı hedefleyen ve 9001 Kalite Yönetim Sistemi, 14001 Çevre Yönetim Sistemi, 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, 50001 Enerji Yönetim Sistemi, 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahip olan Kayseri Ulaşım AŞ, son olarak "Avrupa Birliği EN 13816 Yolcu Taşımacılığında Hizmet Kalitesi Yönetimi Standardı" belgesini de aldı.

Tramvay hatlarında standartlara uyum çalışmalarına 2017 yılında başlayan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda istasyonlarda yer alan yönlendirme ve bilgilendirme araçlarını düzenledi, infopano (bilgi panosu) içeriklerini güncelledi, istasyonlara dinamik yolcu bilgilendirme ekranları yerleştirildi ve bilet makinelerinin sayısını arttırarak, araç içi piktogramlar oluşturdu.

Turnikeler, bilet makineleri, araç içi bilgi sistemleri gibi vatandaşların kullandığı ya da bilgi sunan ekipmanların performansı özel olarak denetlendi ve hizmet performansları geliştirildi.

Ayrıca güvenlik görevlisi, engelsiz erişim personeli, çağrı merkezi personeli, makinist, güvenlik gibi vatandaşla etkileşim halinde olan çalışanların vatandaşa hizmet sunma esnasındaki tavır ve davranışları üzerinde çalışılarak, eğitim düzenlendi.

Kurumsal web sitesi yolculuk ihtiyaçlarına göre düzenlendi. Temizlik işlemlerinden vatandaş bildirimlerinin cevaplanmasına kadar birçok alanda da geliştirmeler yapıldı.

Bu çalışmalarla ilgili bağımsız belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan denetimlerde, Kayseri Ulaşım AŞ tramvay hatlarının Avrupa Birliği EN 13816 Yolcu Taşımacılığında Hizmet Kalitesi Yönetimi Standardına uygun hizmet sunduğu tescillendi.