19 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da kahvehanede polise yakalanan vatandaş tuvalet kağıdını maske yaptı

İstanbul’da kahvehanede polise yakalanan vatandaş tuvalet kağıdını maske yaptı

'ta kısıtlamada açık olan kahvehaneye ekipler baskın yaptı. Polisin baskını sırasında ilginç anlar yaşanırken 2 kişi saklandıkları tuvalette yakalandı. Tuvaletten yakalanan bir kişinin, tuvalet kağıdını maske olarak yüzüne takması dikkat çekti. tedbirlerini ihlal eden kahvehane sahibi ile 9 kişiye para cezası kesildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
ABONE OL
İstanbul’da kahvehanede polise yakalanan vatandaş tuvalet kağıdını maske yaptı

ile mücadelede tedbirler sıkılaştırılarak devam ediyor.

Ülke genelinde polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

'nde bir kahvehanenin kısıtlama saatinde açık olduğunu öğrenen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kıraathaneye baskın düzenleyen polisler, içeride 10 kişi olduğunu ve oyun oynadığını tespit etti.

Polisin geldiğini fark eden 2 kişi, ışıklarını kapattıkları tuvalete saklandı. Polis ekipleri içeride arama yaptı.

Tuvaletin kapısının kilitli olduğunu fark eden ekipler, içerdekilere kapıyı açmalarını söyledi. Tuvaletin içinde karanlıkta saklanan 2 kişi, kapıyı açarak dışarı çıktı.

Tuvaletten çıkan bir kişinin, tuvalet kağıdını maske olarak yüzüne takması dikkat çekti.

Durumu fark eden polis ekipleri, yüzüne tuvalet kâğıdı takan kişiye maske getirdi. Polis ekipleri yaptıkları baskında herkesi maske takmaları konusunda uyardı. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden kahvehane sahibi ile 9 kişiye para cezası kesildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA