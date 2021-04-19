İstanbul’da kahvehanede polise yakalanan vatandaş tuvalet kağıdını maske yaptı

Durumu fark eden polis ekipleri, yüzüne tuvalet kâğıdı takan kişiye maske getirdi. Polis ekipleri yaptıkları baskında herkesi maske takmaları konusunda uyardı. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden kahvehane sahibi ile 9 kişiye para cezası kesildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN