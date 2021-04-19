İstanbul’da kahvehanede polise yakalanan vatandaş tuvalet kağıdını maske yaptı
Esenyurt'ta kısıtlamada açık olan kahvehaneye ekipler baskın yaptı. Polisin baskını sırasında ilginç anlar yaşanırken 2 kişi saklandıkları tuvalette yakalandı. Tuvaletten yakalanan bir kişinin, tuvalet kağıdını maske olarak yüzüne takması dikkat çekti. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden kahvehane sahibi ile 9 kişiye para cezası kesildi.
YAŞAM DHA
Koronavirüs ile mücadelede tedbirler sıkılaştırılarak devam ediyor.
Ülke genelinde polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir kahvehanenin kısıtlama saatinde açık olduğunu öğrenen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Kıraathaneye baskın düzenleyen polisler, içeride 10 kişi olduğunu ve oyun oynadığını tespit etti.
Polisin geldiğini fark eden 2 kişi, ışıklarını kapattıkları tuvalete saklandı. Polis ekipleri içeride arama yaptı.
Tuvaletin kapısının kilitli olduğunu fark eden ekipler, içerdekilere kapıyı açmalarını söyledi. Tuvaletin içinde karanlıkta saklanan 2 kişi, kapıyı açarak dışarı çıktı.
Tuvaletten çıkan bir kişinin, tuvalet kağıdını maske olarak yüzüne takması dikkat çekti.
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