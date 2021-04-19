İstanbul’da geçen hafta yaşanan kanlı çatışma sosyeteye uzandı





"MOLOZ TAŞIMAK İÇİN GELMİŞTİK"

Tutuklanan üç şüpheliden Veysel Kaya, bekçi olarak çalıştığını olay günü üzerinde yakalanan ruhsatsız Glock marka silahı 10 bin liraya satın aldığını söyledi. Kısa süre önce İstanbul'a geldiklerini ve iş arayışı içinde olduklarını söyleyen Fatih Naryaprağı ve Remzi Özmemiş ise "Bize bir tahliye işi olduğu söylendi. Moloz taşıyacaktık. Yevmiyemizi alacaktık" sözleri ile olay yerinde bulunma gerekçelerini açıkladı. Öte yandan savcılığının tutuklanmasını istediği 4 kişinin de "Hırsızlık, kaçakçılık, tecavüz ve uyuşturucu madde ticaret' suçlarından kayıtlarının olduğu bilgisi dosyaya girdi.