ABD’de sürücüsüz Tesla kaza yaptı: 2 kişi yanarak can verdi
Teksas eyaletinin Houston kentinde, sürücüsüz Tesla aracı ağaca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Bu da aracın sürücüsüz modda seyahat ederken kaza yaptığı iddiasını kuvvetlendiriyor.
Cumartesi gecesi yaşanan kazada sürücüsüz Tesla ağaca çarptı, aracın alev alması sonrası iki kişi feci şekilde can verdi.
ABD basınında yer alan haberlere göre, bölgeye gelen polisler sürücü koltuğunda kimsenin olmadığını belirtti. Bu da aracın sürücüsüz modda seyahat ederken kaza yaptığı iddiasını kuvvetlendiriyor.
Aynı haberlere göre, 2019 model Tesla Model S virajı alamadığı ve yoldan çıktı. ABD'de sadece Mart ayında Tesla araçlarının rol oynadığı kazalarıyla ilgili 27 soruşturma başlatıldı.
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