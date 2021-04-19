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ABD’de sürücüsüz Tesla kaza yaptı: 2 kişi yanarak can verdi

eyaletinin kentinde, sürücüsüz aracı ağaca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Bu da aracın sürücüsüz modda seyahat ederken kaza yaptığı iddiasını kuvvetlendiriyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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ABD’de sürücüsüz Tesla kaza yaptı: 2 kişi yanarak can verdi

'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi bir kez daha kaza haberi ile gündemde. Tesla'nın araçları son olarak 'ta gerçekleşen kaza ile gündemde.

Cumartesi gecesi yaşanan kazada sürücüsüz Tesla ağaca çarptı, aracın alev alması sonrası iki kişi feci şekilde can verdi.

basınında yer alan haberlere göre, bölgeye gelen polisler sürücü koltuğunda kimsenin olmadığını belirtti. Bu da aracın sürücüsüz modda seyahat ederken kaza yaptığı iddiasını kuvvetlendiriyor.

Aynı haberlere göre, model virajı alamadığı ve yoldan çıktı. ABD'de sadece Mart ayında Tesla araçlarının rol oynadığı kazalarıyla ilgili 27 soruşturma başlatıldı.

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