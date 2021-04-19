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İzmir'de 20 yıl önce işlenen cinayeti parmak izi çözdü

’de 20 yıl önce evinde elleri, kolları ve ağzı bağlandıktan sonra başına tişört geçilerek öldürülen 70 yaşındaki ’in katili yeniden yapılan parmak izi taramasıyla yakalandı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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İzmir'de 20 yıl önce işlenen cinayeti parmak izi çözdü

'in ilçesi semtindeki evinde yalnız yaşayan gayrimenkul zengini (70), 30 Nisan 2001'de elleri, kolları ve ağzı bağlandıktan sonra başına tişört geçilerek boğularak öldürülmüştü.

, faili meçhul cinayetle ilgili dosyayı 20 yıl sonra tekrar tozlu raflardan indirdi.

Polis ekiplerinin yaptığı parmak izi taraması sonucu, dairenin iç kapı kolundaki parmak izinin 'e (53) ait olduğu ortaya çıktı.

Öngeç'in bir süre önce sahte para ve dolandırıcılık suçlarına karıştığı ve emniyete parmak izi verdiği anlaşıldı.

Gözaltına alınan Öngeç, "O tarihte mobilyacıydım. Ayakkabı tamiratı da yapıyordum. Eve mobilya teslimi ya da tamirat için gitmiş olabilirim" dedi.

Ancak Öngeç'in cinayetten bir hafta önce 'daki mobilya dükkanını kapattığı ve eşiyle boşanıp yüklü bir borçla İzmir'e geldiği belirlendi. Katil zanlısı Öngeç tutuklandı.

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