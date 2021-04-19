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Dikiz aynası öldürdü!

'in ilçesinde yol kenarında yürürken seyir halindeki hafif ticari aracın aynasının başına çarpması nedeniyle yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, sürücü S.S'yi gözaltına aldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2021
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Dikiz aynası öldürdü!

Karateke Mahallesi'nde, Tire-İzmir kara yolunun kenarında yürüyen Mehmet Dağoğlu'na (60), S.S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın aynası çarptı.

Çarpmanın etkisiyle düşerek yaralanan Dağoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesine götürüldü.

Mehmet Dağoğlu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, sürücü S.S'yi gözaltına aldı.

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