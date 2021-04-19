Kütahya'da polisten şok baskın! Balkondan kaçmaya çalışırken yakalandı
Kütahya'da polisin baskın yaptığı bir apartman dairesinde, 1’i balkondan kaçmaya çalışan 13 kişiye 41 bin lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, 12-19 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 33 bin 811 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını duyurdu.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ali Paşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katındaki dairede kumar oynatıldığı belirlendi. Güvenlik kameralarıyla izlenen apartman dairesinde kurulan masalarda kumar oynadığı tespit edildi. Adrese yapılan baskında 1'i balkondan kaçmaya çalışan 13 kişi yakalandı.
Kimlikleri tespit edilen şüphelilere hem kumar oynamaktan hem de koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplamda 41 bin lira idari para cezası kesildi.
KISITLAMALARI İHLAL EDEN 33 BİN 811 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla bazı uygulamaların hayata geçirildiği, bunlardan birinin de "kısmi kapanma" olduğu ifade edildi.
Bu kapsamda hafta içi 19.00-05.00 saatlerinde, hafta sonlarında da cuma günü saat 19.00'da başlayarak cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"12-19 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 33 bin 811 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Salgınla mücadelemiz sona erip tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."
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