Son dakika: 25 milyon dolarlık dev midye vurgunu

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON DOLAR

Her biri 250 kilograma kadar ulaşabilen tonlarca midyenin, piyasa değerinin 25 milyon dolar, yani yaklaşık 200 milyon lira olduğu duyuruldu. 4 kişinin gözaltına alındığı okyanus ekosistemini kalıcı olarak etkileyecek kaçakçılık girişimleri Filipinler'de son dönemde artış gösterdi.