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Son dakika: 25 milyon dolarlık dev midye vurgunu

'de 25 milyon dolar yani yaklaşık 201 milyon 800 bin TLdeğerinde, yasa dışı olarak toplanan yaklaşık dev midye kabukları ele geçirildi. Yapılan açıklamada midyelerin toplam ağırlığının 200 ton olduğu duyuruldu.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 18.04.2021 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021
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Son dakika: 25 milyon dolarlık dev midye vurgunu

sahil güvenlik yetkilileri, ekolojik sistem için önemli bir rol oynayan midyelerin yasa dışı olarak toplandığı ihbarını aldı. Düzenlenen operasyonla tam 200 tonluk midye kabuğu ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON DOLAR

Her biri 250 kilograma kadar ulaşabilen tonlarca midyenin, piyasa değerinin 25 milyon dolar, yani yaklaşık 200 milyon lira olduğu duyuruldu. 4 kişinin gözaltına alındığı okyanus ekosistemini kalıcı olarak etkileyecek kaçakçılık girişimleri Filipinler'de son dönemde artış gösterdi.

Besin kaynağı olan deniz yosunu içeren midyeler mücevherlerde ve süslemelerde fildişi yerine kullanılıyor.

25 milyon dolarlık dev vurgun 25 MİLYON DOLARLIK DEV VURGUN

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