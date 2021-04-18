Çocukların tehlikeli oyunu! Tarihi surlarda mahsur kaldılar
Edirnekapı'da bulunan tarihi surlara çıkan ve orada mahsur kalan 5 çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çocukların ağladığını gören ve itfaiye ekiplerine haber veren Bünyamin Başak, "Kapılardan ve kenarlardan duvarın üzerine tırmanıyorlar, sahip çıkanları da yok anne ve babaları uyarmıyor. Tehlikeli bir şekilde hareket ediyorlar." ifadelerini kullandı.
Edirnekapı tarihi surlarına saat 14.30 sıralarında 5 çocuk çıktı. Tehlikeye aldırış etmeden surların üzerinde uzun süre oynayan çocuklar inmekte zorluk yaşadı. Çevredeki vatandaşlar surların üzerinde bulunan çocukların ağladığını görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçla mahsur kalan 5 çocuğu kurtardı. İtfaiye aracının sepetinden inen çocuklar, orada oturduklarını söyleyip koşarak uzaklaştı.
'AĞLIYORLARDI'
Çocukların ağladığını gören ve itfaiye ekiplerine haber veren Bünyamin Başak, "Kapılardan ve kenarlardan duvarın üzerine tırmanıyorlar, sahip çıkanları da yok anne ve babaları uyarmıyor. Tehlikeli bir şekilde hareket ediyorlar.
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