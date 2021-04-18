18 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Çocukların tehlikeli oyunu! Tarihi surlarda mahsur kaldılar

Çocukların tehlikeli oyunu! Tarihi surlarda mahsur kaldılar

'da bulunan tarihi surlara çıkan ve orada mahsur kalan 5 çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çocukların ağladığını gören ve itfaiye ekiplerine haber veren Bünyamin Başak, "Kapılardan ve kenarlardan duvarın üzerine tırmanıyorlar, sahip çıkanları da yok anne ve babaları uyarmıyor. Tehlikeli bir şekilde hareket ediyorlar." ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2021
ABONE OL
Çocukların tehlikeli oyunu! Tarihi surlarda mahsur kaldılar

tarihi surlarına saat 14.30 sıralarında 5 çocuk çıktı. Tehlikeye aldırış etmeden surların üzerinde uzun süre oynayan çocuklar inmekte zorluk yaşadı. Çevredeki vatandaşlar surların üzerinde bulunan çocukların ağladığını görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçla mahsur kalan 5 çocuğu kurtardı. İtfaiye aracının sepetinden inen çocuklar, orada oturduklarını söyleyip koşarak uzaklaştı.

'AĞLIYORLARDI'

Çocukların ağladığını gören ve itfaiye ekiplerine haber veren Bünyamin Başak, "Kapılardan ve kenarlardan duvarın üzerine tırmanıyorlar, sahip çıkanları da yok anne ve babaları uyarmıyor. Tehlikeli bir şekilde hareket ediyorlar.

Düşseler belediyeyi sorumlu tutacaklar, çevreyi sorumlu tutacaklar. Nereden baksan 25-30 metrelik yükseklikte biri düşse hayatta kalma şansı yok. Ben itfaiyeyi aradım ağlıyorlardı." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA