Minibüsçülerin 'yolcu alma' kavgası! Camlar yolcuların üzerine düştü

Arabamda çocuklar, kadınlar vardı. Cam parçalarından elleri kesilen kadınlar oldu. Bu sürekli yaşadığımız bir olay. Aracıma sopalarla, kesici aletlerle saldırdılar. Tişörtüm parçalandı, üzeri kan oldu. Aşağı inmedim. İnmiş olsaydım belki şu an burada olmayabilirdim. Yolcuları korumak için arka tarafa geçtim. Aracımın ön camı patladı. Sıkıntısız bir şekilde atlattık, daha kötüsü de olabilirdi. Buna da şükür" dedi.