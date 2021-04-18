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Koronavirüs manileri de değiştirdi

başta olmak üzere birçok ildeki Ramazan davulcularının manilerine salgını damga vurdu. Manilerini yenileyen davulcular koronavirüsü dillerine doladı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.04.2021
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Koronavirüs manileri de değiştirdi

Yalova'nın Altınova ilçesinde Ramazan'da davulcular artık sahurda korona virüsle ilgili maniler söylüyor.

Ramazan ayının en güzel geleneklerinden biri olan Ramazan davulcusu, yıllardan beri vatandaşları sahura kaldırmak için sokak sokak geziyor.

Altınova ilçesinde her gün vatandaşları sahura kaldıran davulcuların söyledikleri maniler de dikkat çekiyor.

Korona virüs üzerine maniler söyleyen davulcular, vatandaşları uyarmayı da ihmal etmiyor.

Altınovalı davulcular, okudukları manilerle vatandaşların da büyük takdirini topluyor.

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