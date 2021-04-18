'Evi dağıtma' diyen dedesini öldürdü! Odasında bulunanlar şoke etti

Ortaçeşme Mahallesi Berk Sokakta meydana gelen olay iddiaya göre şöyle yaşandı. 92 yaşındaki Recep A. iddiaya göre aynı evde yaşadığı torunu olan ve kendi adı konulan torunu 31 yaşındaki Recep A.'ya "evi çok dağıttın biraz daha düzenli ol" dedi. Dedesinin bu sözü üzerine ikili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre torun dedesini bir süre darp etti, yere düşen yaşlı adam kafasını çarptı. Hayatını kaybetti. Dedesinin adı olduğu için ailesinin Recep ismini verdiği torun, olayın ardından yakınları tarafından emniyete götürülerek polise teslim edildi.



TORUN TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelinin evine giden Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adreste arama yaptı. Yapılan aramalarda şüphelinin odasında poşetler içerisinde toz madde bulundu. Şüpheli ifadesinde toz maddeleri kendisinin internetten aldığı tarifle uyuşturucu olarak yaptığını söylediği ileri sürüldü. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan Recep A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



Öte yandan toz madde üzerinde yapılan incelemelerde kimyasal maddelerinde bulunduğu belirlendi. Maddenin ne olduğu kriminal incelemelerin ardından belli olacak. Recep A.'nın odasındaki aramada el yapımı uyuşturucu madde olduğu iddia edilen bir miktar toz bulundu. Tozun ne olduğu kriminal incelemenin ardından belli olacak.

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