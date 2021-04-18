Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hayatını kaybetti
İzmir'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, solunum rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
YAŞAM İHA
6 Mart günü Torbalı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Koruluk Evleri'nde bulunan apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ile eşi Afet ve oğulları Ege Uygur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
İsmail Uygur, 6 gün sonra taburcu edilmiş ancak 14 Nisan günü solunum rahatsızlığı nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmış ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.
Durumu kötüye giden Başkan Uygur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un ölüm haberini CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de sosyal medya hesabından paylaştı.
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