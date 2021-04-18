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Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hayatını kaybetti

'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı Ramazan , solunum rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü 'nde hayatını kaybetti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.04.2021 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021
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Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hayatını kaybetti

6 Mart günü Torbalı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Koruluk Evleri'nde bulunan apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen Torbalı Belediye Başkanı ile eşi Afet ve oğulları Ege Uygur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

İsmail Uygur, 6 gün sonra taburcu edilmiş ancak 14 Nisan günü solunum rahatsızlığı nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Durumu kötüye giden Başkan Uygur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un ölüm haberini CHP İl Başkanı de sosyal medya hesabından paylaştı.

Yücel açıklamasında, "Torbalı Belediye Başkanımız Ramazan İsmail Uygur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum başkanımıza Allahtan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Torbalı'lı hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum" sözlerine yer verdi.

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