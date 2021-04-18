Baskında yakalandı! Gizlenme çabası polisleri bile güldürdü
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki kahvehaneye baskın düzenleyen polis, 18 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için ceza kesti. Yere oturup, üzerine çarşaf örterek saklanmaya çalışan kişi, polisleri güldürdü.
YAŞAM DHA
Kartepe ilçesindeki kahvehanenin açık olduğu ve kumar oynandığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, harekete geçti. Kahvehaneye baskın yapan polis, arama yaptı.
Kahvehanenin çatı katına çıkan polisler, yere oturan ve önüne sandalyeyi koyup üzerine çarşaf çekerek kendini gizlemeye çalışan kişinin bacaklarını gördü.
Polis çarşafı kaldırırken, "Gel Allah'ın seviyorsan, gel hadi gel" diyerek kişinin bulunduğu yerden kalkmasını istedi.
Bu sırada hem saklanan kişi hem de polisler güldü. Polis kahvehanede bulunan 18 kişiye koronavirüs kurallarına uymadıkları için ceza kesti.
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