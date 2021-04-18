2 gündür kayıp her yerde Sibel Kılınç'ı arıyorlar!





"KENDİ MÜCADELEMİZ DE DEVAM EDİYOR"

Halasının tez zamanda evine gelmesini istediğini kaydeden Kılınç, "Korkmasın, hiç kimse ona bir şey yapmayacak, hiç kimse ona fevri davranmayacak. Onu kaçıran da varsa ona karşı hiçbir müdahale edilmeyecek ben canı gönülden buna söz veriyorum. Eğer bunu birisi saklıyorsa en yakın devlet mensubuna, en yakın karakola teslim etmelerini rica ediyorum. Tekrar rica ediyorum; bıraksınlar, hiçbir konuda şikayetçi olunmayacaktır. Şikayet etmeyeceğiz. Çalışmalarımız şu an devam ediyor. Devlet mensuplarından yardım bekliyoruz. Kendi mücadelemiz de devam ediyor, kendimiz de arayıştayız. Birisi onu gördüyse gördüğü yeri bize söylesin. Bize söylemekten çekiniyorlarsa emniyet mensuplarına söylesinler. Hiçbir konuda davacı ve şikayetçi olmayacağız. Onu bize sağ salim getirsinler. Herhangi bir hayati tehlikesi var ise veya olduysa en yakın birimlerden haber almayı talep ediyorum. Herkes burada bekliyor. Abisi kalp hastası, yengesi kanser hastası, ortanca amcam zaten hasta. Hepimiz üzüntü içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi.