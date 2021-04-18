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Denizli'de gece yarısı kovalamaca:16 bin lira ceza kesildi

'de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polisin 'dur' ikazına uymayan otomobilin sürücüsü, kovalamaca sonrası yakalandı. Otomobilde bulunan 2 kişiye 16 bin TL para cezası kesildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2021 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021
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Denizli'de gece yarısı kovalamaca:16 bin lira ceza kesildi

'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, saat 23.00 sıralarında hareket halindeki 34 JT 4116 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı.

Polis ekipleri tarafından takip edilen araç, yaşanan kovalamacanın ardından üzerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Sürücü G.K. (33) ve otomobildeki Ü.A. (31) gözaltına alındı. Şüphelilere sokağa çıkma yasağını ihlal, trafiği tehlikeye sokmak, 'dur' uyarısına uymamaktan suçlarından toplam 16 bin TL para cezası kesildi.

Öte yandan, polis tarafından yapılan incelemede, 'nde 34 JT 4118 olarak belirlenen aracın kayıtlarında, plakasında rakam grubunun değiştirildiği de ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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