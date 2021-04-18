Denizli'de gece yarısı kovalamaca:16 bin lira ceza kesildi

Polis ekipleri tarafından takip edilen araç, yaşanan kovalamacanın ardından Süleyman Demirel Caddesi üzerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Sürücü G.K. (33) ve otomobildeki Ü.A. (31) gözaltına alındı. Şüphelilere sokağa çıkma yasağını ihlal, trafiği tehlikeye sokmak, 'dur' uyarısına uymamaktan suçlarından toplam 16 bin TL para cezası kesildi.