Şehit annesinden duygulandıran hareket: "Sözüm var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önceki akşam Ankara'da eşiyle birlikte Hendek olayları sırasında 2016'da Sur'un ilk şehidi olan bordo bereli Selçuk Paker'in annesi Sevgi Daşdemir'e iftar konuğu oldu.

Soylu, evde akşam namazını kıldığı seccadede şehidin son sabah namazını kıldığını öğrenince duygulandı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk Paker'in annesi oğlunun kabrine yakın olmak için İstanbul'daki evinden ayrılarak Ankara'daki Cebeci Mezarlığı'nın hemen karşısından ev kiraladı.

Paker'in annesi Sevgi Daşdemir SABAH'a konuştu: Şimdi aramızda sadece 150 metre var. Günde 3 kez gidip şehit yavruma dua ediyorum. Geceleri de gözüm onda. Sözüm vardı ona 'Asla ayrılmayacağız' diye. Bu dünyada onu yalnız bırakmayacağım. İnşallah ahirette de birlikte oluruz yavrumla.

'BU VATANIN SAHİPLERİ TOPRAĞIN ALTINDA YATANLAR

Anne Sevgi Daşdemir, oğlunun mezarı başında "Bu vatanın sahipleri, toprağın altında yatanlar. HDP'nin kapatılması herkes için iyi olur. Mutlu olurum" dedi.

'KAHRAMAN ARKADAŞLARIN DAVANA SAHİP ÇIKIYOR'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Paker için hazırlanmış olan anı defterine "Kahraman arkadaşların, davana sahip çıkıyor. Sen destan yazdın, şimdi de arkadaşların destanlar yazıyor" diye yazdı.