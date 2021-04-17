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İstanbul’da karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti

'nde yaşayan henüz ismi öğrenilemeyen ve koronavirüs temaslısı olduğu için karantinada olması gereken kişi namazı için camiye gitti. cemaatinin çağırdığı polis temaslı kişiyi dışarı çıkartarak evine gönderdi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.04.2021 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021
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İstanbul’da karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti

'nde yaşayan henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, temaslı olduğu için evde karantinada kalması gerekirken dün namazı için 'ne gitti.

Camiye gelen kişiyi cemaatten tanıyanlar karantinada olması gerektiğini söyleyerek eve gitmesi yönünde uyarıda bulundu.

Camideki kişiyi cemaat eve gitmesi için ikna edemeyince durum polise bildirildi.

İhbar üzerine camiye gelen polis, camide kalmakta ısrarcı olan kişiyi dışarı çıkardı.

Eve gönderilen kişi ile ilgili yasal işlem uygulanmadığı öğrenilirken, yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay anında çekilen bir kare

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