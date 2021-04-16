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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul trafiğinde son durum

İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda saat 19.00 itibarıyla (16 Nisan-19 Nisan tarihleri arasında) ve uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 'da trafik yoğunluğu oluştu. ne? İstanbul'da hangi bölgelerde trafik yoğun? Detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul trafiğinde son durum

Son dakika | trafiğinde son durum ne? İstanbul'da hangi bölgelerde trafik yoğun? 16 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafik akışının yanı sıra toplu taşıma duraklarında da yoğunluk oluşturdu.

'nün Anadolu-Avrupa istikametinde herhangi bir yoğunluk oluşmazken, Avrupa-Anadolu yönünde trafik akıcı ilerledi. Akşam saatlerinde mesai bitiminin de etkisiyle trafik akışı yavaşladı.

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu ile 'nda yoğunlaşan trafik, Kozyatağı, Ataşehir ve Maltepe güzergahlarında artış gösterdi. Sahil kesiminde ise Bağdat Caddesi'nden Pendik istikametine kadar yoğunluk oluşmadığı görüldü.

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu ile bağlantı yollarında da ramazanın ilk günlerine göre trafiğin arttığı gözlendi. Özellikle Bakırköy, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü güzergahlarında trafik akışı yavaşladı.

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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hafta sonu alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar da kent genelindeki fırın, semt pazarı, kuruyemişçi, market, manav ve balık tezgahlarını hareketlendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 17.20 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçüldü.

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