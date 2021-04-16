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Son dakika | Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı ertelendi!

Son dakika haberi...'nde bu akşam 20.00'de oynanması planlanan - karşılaşması, sarı-lacivertlilerdeki koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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Son dakika | Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı ertelendi!

Son dakika haberi... ING Basketbol Süper Ligi'nde bu akşam 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes karşılaşması, sarı lacivertlilerdeki koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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