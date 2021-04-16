Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda yedi il için kuvvetli fırtına ve rüzgar nedeniyle vatandaşlardan dikkatli olması istendi. Rüzgarın ne zamana kadar süreceği de açıklanırken saatte 40-70 kilometre hızda olacağı belirtildi. Peki yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara ve İzmir'de yağmur yağacak mı? İşte Türkiye genelinde beş günlük hava durumu....
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karabük'ün de aralarında bulunduğu 7 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.
Rüzgarın saate 40-70 kilometre arasında eseceğinin tahmin edildiğinin kaydedildiği açıklamada, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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