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Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili'ne akın ettiler

, koranavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak hafta sonu kısıtlaması öncesi, renkli görüntülere sahne oldu. Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen kent sakinleri, sahil yürüyüş yolunda yürüyüş yapıp manzarayı izledi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili'ne akın ettiler

'daki açık hava alanları, 58 saat sürecek hafta sonu kısıtlaması öncesi vatandaşların akınına uğradı. Belirli saatlerde sokağa çıkma izinleri olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençler sahil şeridine akın etti. Turistlerin denize girip güneşlendiği sahilde, yerli halk ise yürüyüş yaptı. Güneşli havanın tadını çıkaranlar arasında çocuklar da yer aldı.

Sahil boyunca balon satmak için yürüyüş yapan baloncular da göze çarptı. 3 yıldır balon satarak geçimini sağladığını belirten Karaçalı, "Pandemi nedeniyle ailelerin çocuklarını sahile getirdiği zamanlarda buraya geliyorum. Çocuklar balonlara bayılıyor. Burası çok büyük bir alan, her yere yetişmem zor oluyor fakat yürüyebildiğim kadar yürümeye ve balon satmaya çalışıyorum" dedi.

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