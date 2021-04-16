Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili'ne akın ettiler

Sahil boyunca balon satmak için yürüyüş yapan baloncular da göze çarptı. 3 yıldır balon satarak geçimini sağladığını belirten Abdurrahman Karaçalı, "Pandemi nedeniyle ailelerin çocuklarını sahile getirdiği zamanlarda buraya geliyorum. Çocuklar balonlara bayılıyor. Burası çok büyük bir alan, her yere yetişmem zor oluyor fakat yürüyebildiğim kadar yürümeye ve balon satmaya çalışıyorum" dedi.

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