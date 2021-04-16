Adana'da eşini çocuklarının gözü önünde döven cani koca tutuklandı
Adana'da eşi İran uyruklu mimar Galavizh Ayoubi Amirabad'ı döven Zülküf Coşkun tutuklandı. Çocuklarının gözü önünde darp edilen İran uyruklu mimar Galavizh Ayoubi Amirabad, ülkesinde kadın hakları savunucusu aktivist olduğunu, yayınladığı kitaplar gerekçe gösterilerek dava açıldığını, idam cezasına çarptırılınca da kaçıp Türkiye'ye sığındığını söyledi. Amirabad, olayın ardından tutuklanan Coşkun'un daha önce de evin bahçesine mezar kazarak kendisini ölümle tehdit ettiğini belirtti.
Türkiye'ye 2015 yılında geldikten sonra Adana'da tanıştığı Zülküf Coşkun ile hayatını birleştiren İranlı Galavizh Ayoubi Amirabad, bu evlilikten bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Daha önceki evliliğinden de bir kız çocuğu olan Amirabad ve Coşkun, ilerleyen yıllarda şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı.
Galavizh Ayoubi Amirabad 14 Nisan günü Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde oturan komşusuna iftara gitti. Yaklaşık 1 aydır eve gelmediği belirtilen Zülküf Coşkun da eşinin ardından komşularının evinin önüne geldi. Amirabad, evin bahçesinde bir aydır nerede olduğunu sorduğu eşi Zülküf Coşkun tarafından dövülmeye başlandı. Amirabad'ı dakikalarca tokatlayıp, yerde tekmeleyen Coşkun, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden eşinin ilk evliliğinden olan kızı A.F.J.'ye (16) de tehditler savurdu.
Görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden 'Lütfen bize yardım edin' notuyla paylaşan A.F.J., annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddete ve tehdide maruz kaldığını öne sürdü. A.F.J., hayatlarından endişe ettiklerini belirtti.
Görüntülerde saldırganın Amirabad'ı dakikalarca dövdüğü görüldü. Coşkun, kendisini görüntüleyen A.F.J.'ye de, "Çek, çek" diyerek kilitli kapıyı tekmeleyip, tükürerek küfürler etti. Görüntüyü çeken A.F.J., yanındaki bir başka kişiye, "Aradın mı polisi?" diyerek sesleniyor. Bu anları izleyen bir çocuğun ise görüntülere yansıyan seslerde, "Korkma, korkma" dediği duyuluyor.
Görüntülerde Coşkun'un, tekme ve tokat darbeleriyle saldırıp, yerde sürüklediği, elinin parmak kemiklerini kırdığı eşine, "Ben var ya seni öldürsem de ceza yemem. Benim yiyeceğim ceza 3-5 ay haberin olsun. Her şeyi göze alıyorum ben. 5 sene de 10 sene de yatsam göze alıyorum" ifadeleri yer aldı. Coşkun'un, yere düşürdüğü Amirabad'ı bir süre yerde tekmeledikten sonra görüntüyü çeken A.F.J.'ye, "Seni yok edeceğim. Çek, çek yaklaştır, makyaj yap. Benim sabah, öğle, akşam ekmeğimi yediniz nankörler" diyerek tükürdüğü de görüntülere yansıdı.
Olayın ardından Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kimliği ve adresi tespit edilen Coşkun, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zülküf Coşkun, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Tedavisi tamamlanan İranlı kadın ise çocuklarının yanına döndü. Coşkun'un yakınlarının şikayetini geri çekmesi konusunda kendisini aradığını anlatan Amirabad, oğlunun elinden alınmasıyla tehdit edildiğini, korkudan kapıya dahi çıkamadığını söyledi.
Ülkesinde kadın hakları savunucu ve aktivist olduğunu belirten Galavizh Ayoubi Amirabad, yayımladığı kitapları gerekçe gösterilerek, hakkında dava açıldığını, yargılama sonucu 2015 yılında idam cezasına çarptırıldığını söyledi. Kararın hemen ardından kızı A.F.J.'yi de yanına alıp Türkiye'ye sığındığını söyleyen Amirabad, "İran'da benim gibi kadınlar, aktivist olanlar haklarını savunuyorlar. Onlar devletine karşı görülüyorlar. Hemen benim idam kararım çıktı. Türkiye'ye sığındım. Türkiye bize yardımcı oldu" dedi.
Zülküf Coşkun ile evlendikten sonra zamanla şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladıklarını anlatan Galavizh Ayoubi Amirabad, 11 ay önce yaşanan bir tartışma sonrasında eşinin evin bahçesine mezar açıp, kafasını kolonlara vurduktan sonra ölümle tehdit ettiğini söyledi. Amirabad, şunları söyledi:
"Kızım ailesinin yanındaydı. Eve gelmesin diye kızımı kandırmaya çalışmışlar. Kızım benim telefonlarımı da açmıyordu. Mezar açtı, 'seni canlı canlı buraya gömeceğim' dedi. Kazmaya başladı, kafamı kolonlara vurmaya başladı. Beni boğmaya çalıştı. Ben zaten İran'da idamla yargılanıyorum, 'Öldürüyorsan öldür, korkmuyorum' dedim.
Bir an vazgeçti. 'Sen benden ne istiyorsun?' dedi. 'Ben doğru düzgün bir hayat istiyorum' diye cevapladım. Yine başladı beni dövmeye. Kanlar içerisinde kaldım. Kanı görünce durdu, biraz zaman sonra geldi, 'gel barışalım' dedi. O zamanlar barıştık, sonra yine şiddete başladı. Ben hiç rahat olmadım, hep tehditler içerisinde hayatım oldu."
Olayın yaşandığı gün iftar için komşularında olduklarını, Coşkun'un saldırdığı anlarda korkup, kardeşini de alarak kendisini odaya kapattığını anlatan A.FJ. ise şöyle konuştu:
"İftar için komşumuzun evine gittik. Adam birden komşumuzun evine girdi. Ben de korkudan kardeşimi aldım, kendimi odaya kapadım çocuğu alacak bir şey yapacak diye. Ondan sonra annemi ölümüne dövdü. Yerden yere vuruşunu gördüm, sonra çocuğun psikolojisi etkilenmesin diye içeri kaçtım.
Sonra polisi aradık, geldiler. Ondan sonra ben kardeşimle çıktım. Annemin kanlar içinde halini gördüm. Bu adam ilk yaptığı, değil son yaptığı da olmayacak. Daha önce bundan daha beterini de yaptı ama bu en sonuncusunu öldürme niyetli yaptı. Daha önce de çok tehdit ediyordu. Buraya mezar kazdı, annemi diri diri gömmek için. Benim için çok kötü bir an oldu. Umarım son bulur."
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği ekipleri, Amirabad ile kızı A.F.J.'nin cep telefonuna Kadın Destek Uygulaması (KADES) yükledi. Ekipler, Amirabad ve kızına uygulamayı nasıl kullanacaklarını anlatıp, yanlarında olduklarını belirtti.
Amirabad'ın kadın hareketinin olduğu dönemlerde üniversitede mimarlık bölümünde okuduğunu anlatan avukatı Oya Tekin, "Kadın aktivist olduğu için eylemlere katılmasıyla yargılama ve idam cezasına çarptırılma süreci var. Bu idamın infazı kararından kaçıp, Türkiye'ye geliyor " dedi.
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