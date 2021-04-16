Adana'da eşini çocuklarının gözü önünde döven cani koca tutuklandı

Olayın yaşandığı gün iftar için komşularında olduklarını, Coşkun'un saldırdığı anlarda korkup, kardeşini de alarak kendisini odaya kapattığını anlatan A.FJ. ise şöyle konuştu:

"İftar için komşumuzun evine gittik. Adam birden komşumuzun evine girdi. Ben de korkudan kardeşimi aldım, kendimi odaya kapadım çocuğu alacak bir şey yapacak diye. Ondan sonra annemi ölümüne dövdü. Yerden yere vuruşunu gördüm, sonra çocuğun psikolojisi etkilenmesin diye içeri kaçtım.