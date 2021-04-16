Esenyurt'ta bulunan Haramidere yine atıklar nedeniyle mavi aktı

"ESENYURT'UN TAMAMI BU KOKUYU SOLUYOR"

Esenyurt'un tamamının kanaldan yayılan kötü kokuyu soluduğunu söyleyen bir iş yeri sahibi ise "Bu dere devamlı rengarenk kokuyor. Yukarıda sanırım fabrikaların atıkları var. Çok kötü kokuyor. Biz bu kokuyu akşama kadar soluyoruz.