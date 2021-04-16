KKTC'de Kur'an kursları kapatılıyor mu? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'de değerlendirdi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Anayasa Mahkemesi, Din İşleri Başkanlığının Kur'an-ı Kerim eğitim-öğretimiyle ilgili yetkisine ilişkin itirazı değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi, her türlü eğitimin ancak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının "gözetiminde ve denetiminde" olması gerektiği yönünde karar verdi. Bu karar, Kur'an kurslarının kapatılacağı şeklinde yorumlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Tatar, "Bizim de arkamızda 85 milyonluk dev bir Türkiye Cumhuriyeti var. Türkiye hem bizim anavatanımızdır hem de garantör ülkedir hem de bu bölgenin en güçlü en büyük ülkesidir" ifadelerini kullandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Anayasa Mahkemesi, Din İşleri Başkanlığının Kur'an-ı Kerim eğitim-öğretimiyle ilgili yetkisine ilişkin itirazı değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi, her türlü eğitimin ancak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının "gözetiminde ve denetiminde" olması gerektiği yönünde karar verdi. Bu karar, Kur'an kurslarının kapatılacağı şeklinde yorumlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
KKTC'DE KUR'AN KURSLARI KAPATILIYOR MU?
Bugün sabahtan beri bunu istişare ediyoruz. Kesinlikle Kur'an kurslarının kapatılacağı diye bir durum söz konusu değildir. Kesinlikle ve kesinlikle KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılacağı yönünde haberlerin doğru olmadığını buradan ifade etmek istiyorum.
Türkiye gerçekten kararlı duruşunu devam ettirmektedir. Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımızı ulusal menfaatlerimizi koruması bakımından bu siyasetin artık daha fazla hem KKTC halkının hem Türkiye Cumhuriyeti'nin de menfaatinde olduğunu birlikte izledik. Biz bunu BM'ye de söyledik Avrupa Birliği'ne de söyledik.
Geldiğimiz noktada büyük bir başarı var Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlı duruşu ile bizlerin de bu siyaseti benimsemesiyle gerçekten bütün dünya artık Kıbrıs'ın gerçeklerini bir kez daha net ve yalın bir şekilde ifade etme fırsatları bulduk son 1 yıldır yapılan bütün değerlendirmeler ve konuşmalarda.
"ARKAMIZDA DEV BİR TÜRKİYE VAR"
Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi kendilerine göre hem BM hem AB arkalarında bizleri de azınlık haklarını belki hak eden Türk tarafı olarak görüyorlar ama şunu görmüyorlar. Bizim de arkamızda 85 milyonluk dev bir Türkiye Cumhuriyeti var. Türkiye hem bizim anavatanımızdır hem de garantör ülkedir hem de bu bölgenin en güçlü en büyük ülkesidir.
"CENEVRE'DE GÖSTERECEĞİZ"
Dolayısıyla teraziye baktığınızda Türkiye'nin desteğiyle KKTC de gerçekten artık ağırlığını masada dünya kamuoyuna hissettirmektedir. Bunu en iyi şekilde Cenevre'de anlatacağız.
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