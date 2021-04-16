KKTC'de Kur'an kursları kapatılıyor mu? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'de değerlendirdi

"ARKAMIZDA DEV BİR TÜRKİYE VAR"

Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi kendilerine göre hem BM hem AB arkalarında bizleri de azınlık haklarını belki hak eden Türk tarafı olarak görüyorlar ama şunu görmüyorlar. Bizim de arkamızda 85 milyonluk dev bir Türkiye Cumhuriyeti var. Türkiye hem bizim anavatanımızdır hem de garantör ülkedir hem de bu bölgenin en güçlü en büyük ülkesidir.