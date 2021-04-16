Emekli doktor Mahmut Karaağaç sahte senetlerle 10.6 milyon dolarlık dolandırıldı

Dolandırıcılık olayı 11 Şubat 2020'de emekli Doktor Mahmut Karaağaç'ın evine haciz gelmesiyle ortaya çıktı. İcra memurlarını karşısında görünce şaşıran Karaağaç, hiç tanımadığı insanlara 10.6 milyon dolar borçlu olduğunu öğrendi. Altında kendi imzası bulunan senetlerle icra mahkemesinde dava açıldığı ve haberi dahi olmadan sonuçlandığı bildirildi. Yaşlı ve varlıklı insanları dolandıran bu suç çetesinin yeni hedefi olduğunu anlayan emekli Doktor Mahmut Karaağaç savcılığa suç duyurusunda bulundu.

EVİNE HACİZ YAPILIRKEN KALP SPAZMI GEÇİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karaağaç'ın suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Haklarında soruşturma yürütülen 3 şüpheli, emekli Doktor Karaağaç'ı yıldırmak için bu süreçte icra takiplerini sürdürdü. Mahmut Karaağaç'ın hem evinde ve hem de hisse sahibi olduğu iş hanında haciz işlemleri yapıldı. Doktor Karaağaç, evinde yapılan haciz sırasında kalp spazmı geçirdi.