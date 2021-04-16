Sadece Ramazan ayında yapılıyor! Ramazan kahkesine yoğun talep

Gaziantep'te genellikle sadece Ramazan ayında yapılan, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Ramazan kahkesi, 11 ayın sultanının gelmesiyle birlikte tezgahtaki yerini aldı. Kentte aynı zamanda "Halep kahkesi" olarak da bilinen ve Ramazan ayında çok satılan bir tür simit çeşidi olan "Ramazan kahkesi" Gaziantep'te yüzyıllardır süregelen bir lezzet olarak biliniyor. Kahke, vatandaşların ramazan ayı ile beraber iftar ve sahurda en çok tükettiği simit olurken ustalarda talebe yetişmek için yoğun mesai harcıyor.





"TALEPLERE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Winmar unlu mamülleri sorumlusu Feyzi Güzel, "Ramazan geldiği zaman özellikle Halep Kahkesi çok gidiyor. Vatandaşlar ramazan kahkesini çok seviyor. Ramazan ayı dolayısıyla Halep kahkesine yoğun bir ilgi var. Halep Kahkesi Gaziantep'te olmazsa olmazıdır. Hem iftarda hem de sahurda vazgeçilmez bir nimettir. Günlük 14 saat çalışıyoruz. 40-50 tezgah yapıyoruz ama yine de yetiştiremiyoruz. Yoğun sipariş ve talep var" dedi.



"RAMAZAN KAHKESİ NEYLE YAPILIR"

Ramazan kahkesinin nasıl yapıldığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Güzel, "Halep kahkesi sadece Ramazana özgüdür. Onun dışında yapılmıyoruz. Ramazan ayı geldi mi herkes Halep kahkesine yönelir. İçinde un, şeker, Mardin'in meşhur mahlebi ve yağ var. Bunlar birleştiği zaman çok güzel bir lezzet ortaya çıkıyor" diye konuştu.