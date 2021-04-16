Ömerli Barajı'nın içine dikenli tel çekildi, bölgede bulunan canlılar zarar gördü

Buraya yumurtalarını bırakmak için gelen balıklara bu teller zarar veriyor. Burada karabataklar, kuşlar, ördek türleri, pelikanlar var. Bu canlılar oradan geçtiği zaman teller yaralama yapıyor. Hayvanlar geçemiyor, geçemediği için üreme yapamıyor. Bu durum yüzünden balıkçılar ile kavgalar oluyor.