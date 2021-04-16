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Bursa Osmangazi'de şoke eden olay! 100 kişi birbirine girdi | Çevik kuvvet müdahale etti havaya uyarı ateşi açıldı

'da aralarında husumet bulunan yaklaşık 100 kişilik grup arasında kısıtlama saatinde kavga çıktı. Kavgaya ekipleri müdahale ederken 8 kişi gözaltına alındı. Öte yandan polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak grubu dağıtmaya çalıştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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Bursa Osmangazi'de şoke eden olay! 100 kişi birbirine girdi | Çevik kuvvet müdahale etti havaya uyarı ateşi açıldı

Olay, merkez Emek Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye daha önceden yaşanan yaralama olayı sebebiyle aralarında husumet bulunan 2 aile, sokak ortasında buluşup tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, bölgeye çok sayıda polis ve ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 100 kişilik grup ara sokaklara kaçarken 8 kişi gözaltına alındı.

2 kişinin hafif yaralandığı olayda polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açtı.

Gergin anların yaşandığı olay, kameralar tarafından görüntülendi.

Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

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