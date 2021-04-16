16 Nisan 2021, Cuma
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Şırnak'ta baba vahşeti! Eşinden boşanan baba 3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attı!

'ta korkunç olay! Şırnak'ın ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve 15 gün önce eşinden boşanan baba H.M., gezmek için dışarıya çıkardığı 3 yaşındaki oğlu K.M.'yi 'ne atıp, olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin suya atlamasıyla nehirden çıkarıldıktan sonra hastanede tedaviye alınıp, doktorların uzun çabaları sonucu tekrar hayata döndürülen çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. İşte korkunç olayın detayları...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.04.2021
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Şırnak'ta baba vahşeti! Eşinden boşanan baba 3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attı!

Olay, akşam saatlerinde ilçesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve 15 günce eşinden boşandığı öğrenilen H.M., oğlu K.M.'yi gezmek için dışarı çıkardı. H.M., iddiaya göre, parkta bir süre dolaştıktan sonra oğlu K.M.'yi 'ne atarak olay yerinden uzaklaştı.

Durumu fark eden çevredekiler Dicle Nehri'ne atlayarak K.M.'yi sudan çıkardı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz çocuğu 'ne götürüldü. 'te doktorların uzun çabaları sonucu tekrar hayata döndürülen çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



Olayın ardından güvenlik güçlerince başlatılan çalışmayla yakalanan baba H.M., gözaltına alındı.

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