Afyonkarahisar'da TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi... Afyonkarahisar’da TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Emirdağ- Bolvadin karayolu Çatallı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halim T. (64) idaresindeki 42 AGY 912 plakalı tır kavşakta S.B. (45) 06 BCU 582 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil yol kenarındaki tarlaya girerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan sürücü Soner B., Yaren Fatma Aymergen, Mesut Nebi (48), Ramazan Mutlu (21), Yusuf Kelismail (20) ambulans ile Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mesut Nebi, Ramazan Mutlu ve Yusuf Kelismail yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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