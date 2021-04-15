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Afyonkarahisar'da TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi... ’da TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.04.2021
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Afyonkarahisar'da TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza, - karayolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halim T. (64) idaresindeki 42 AGY 912 plakalı tır kavşakta S.B. (45) 06 BCU 582 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil yol kenarındaki tarlaya girerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan sürücü Soner B., , (48), (21), (20) ambulans ile 'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mesut Nebi, Ramazan Mutlu ve Yusuf Kelismail yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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