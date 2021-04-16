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Avustralya'da mahkeme Google’ın konum bilgileri konusunda kullanıcıları yanılttığına hükmetti

yargısı, ’ın, Ocak 2017-Aralık 2018 tarihlerinde kullanıcılarını cihazları yoluyla toplanan konum bilgileri konusunda yanılttığına karar verdi.

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Giriş Tarihi: 16.04.2021
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Avustralya'da mahkeme Google’ın konum bilgileri konusunda kullanıcıları yanılttığına hükmetti

Avustralya Federal Mahkemesi, şirketin mobil işletim sistemi Android'in kurulumu esnasında yeni bir Google hesabı oluştururken kullanıcıların karşısına çıkan "konum geçmişi" ayarlarının yanıltıcı olduğunu belirledi.

Mahkeme, Google'ın "konum geçmişi" seçeneğini kullanıcıların kişisel konum verilerinin saklanması, işlenmesi ve kullanılmasıyla ilgili tek hesap ayarı olduğuna işaret ettiği, oysa "web ve uygulama etkinliği" ayarının da kullanıcıların konum geçmişlerinin Google tarafından toplanmasına izin verdiğini belirtti.

Android cihazlarda bu seçeneğin, kullanıcının "konum geçmişi" ayarında veri toplanmasına izin vermemesi durumunda bile varsayılan ayar olarak etkin olduğuna dikkati çeken mahkeme, kullanıcıların bu konuda yanıltıldığını belirtti.

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu Başkanı Rod Sims, yaptığı açıklamada, kararın Google ve diğer büyük şirketlere güçlü bir mesaj olduğunu vurgulayarak "Mahkeme kararı özellikle çevrim içi mahremiyetleri konusunda endişeleri olan tüketiciler için önemli bir zafer." değerlendirmesini yaptı.

Google yetkilileri ise mahkemenin bulgusuna katılmadıklarını vurgulayarak itiraz amacıyla Yüksek Mahkemeye başvurmak dahil, seçenekleri değerlendirdiklerini ifade etti.

Açıklamada, Google'ın tüm platformlarında kullanıcıların konum bilgilerinin sıkı kontrol edilmesine özen gösterildiği kaydedildi.

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