Kocaeli'deki 85 yaşındaki adam elleri bantlı halde ölü bulundu: Evde kanlı ayak izleri…

DAĞILMIŞ EŞYALARIN ARASINDA KANLI AYAK İZLERİ

Olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti İzmit Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri ekipleri, yaptıkları incelemede evin içerisindeki eşyaların dağıtılmış olduğu, kapıda zorlama olmadığı belirledi.