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Kocaeli'deki 85 yaşındaki adam elleri bantlı halde ölü bulundu: Evde kanlı ayak izleri…

ilçesinde 85 yaşındaki ’ın elleri bantlı halde bıçaklanarak öldürüldüğü ve eşyaların etrafa saçıldığı evde kanlı ayak izleri tespit edildi. Kapıda zorlama olmadığı belirlenen olay hakkında inceleme başlatıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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Kocaeli'deki 85 yaşındaki adam elleri bantlı halde ölü bulundu: Evde kanlı ayak izleri…

'deki olay sabah saatlerinde Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Hamam Sokak'taki evinde tek başına yaşayan 85 yaşındaki 'ın oğlu Şaban Topal, hayvanları beslemek için babasının evine gitti.

Evin kapısını açınca babası Halil İbrahim Topal'ı elleri bağlı ve kanlar içinde yerde gören oğlu, durumu ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede karın bölgesinden bıçaklanan Topal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

DAĞILMIŞ EŞYALARIN ARASINDA KANLI AYAK İZLERİ

Olay yerine gelen ve Olay Yeri ekipleri, yaptıkları incelemede evin içerisindeki eşyaların dağıtılmış olduğu, kapıda zorlama olmadığı belirledi.

Ekiplerin evin önündeki çöp konteynerine kadar titizlikle yaptıkları incelemelerin devamında ise evde kanlı ayak izlerinin olduğu tespit edildi.

CESET OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Polis ve Cumhuriyet Savcısı tarafından evde tamamlanan incelemeler sonrasında, Topal'ın cansız bedeni, ambulansla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olay hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Olay yerinde çekilen bir kare

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