Kocaeli'deki 85 yaşındaki adam elleri bantlı halde ölü bulundu: Evde kanlı ayak izleri…
Kartepe ilçesinde 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal’ın elleri bantlı halde bıçaklanarak öldürüldüğü ve eşyaların etrafa saçıldığı evde kanlı ayak izleri tespit edildi. Kapıda zorlama olmadığı belirlenen olay hakkında inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre Hamam Sokak'taki evinde tek başına yaşayan 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal'ın oğlu Şaban Topal, hayvanları beslemek için babasının evine gitti.
Evin kapısını açınca babası Halil İbrahim Topal'ı elleri bağlı ve kanlar içinde yerde gören oğlu, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede karın bölgesinden bıçaklanan Topal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
DAĞILMIŞ EŞYALARIN ARASINDA KANLI AYAK İZLERİ
Olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti İzmit Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri ekipleri, yaptıkları incelemede evin içerisindeki eşyaların dağıtılmış olduğu, kapıda zorlama olmadığı belirledi.
Ekiplerin evin önündeki çöp konteynerine kadar titizlikle yaptıkları incelemelerin devamında ise evde kanlı ayak izlerinin olduğu tespit edildi.
CESET OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI
Polis ve Cumhuriyet Savcısı tarafından evde tamamlanan incelemeler sonrasında, Topal'ın cansız bedeni, ambulansla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olay hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Detaylar duyuruldu! Bayramda tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı?
- Son dakika: Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? 2021 ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte son durum
- Flaş açıklama: İstanbul'da AVM'ler saat kaçta kapanacak? AVM, cadde mağazaları, semt dükkanları kapanış saati...
- Galata Wind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Galata Wind Enerji borsada ne zaman işlem görecek?
- Son dakika: Bitcoin yasaklandı mı? Papara ile kripto para borsasına para aktarımı yasaklandı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı
- BİM cuma indirimleri neler? 16 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İş haftanın kampanyaları
- Cuma hutbesi 16 Nisan 2021! Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu nedir? İşte Cuma hutbesi tam metni...
- e-Devlet askerlik yerleri sorgulama: 2021 Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Seçim ve sınıflandırma sonuçları...
- Hayranları şokta! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...
- Kripto para düzenlemesi: Resmi Gazete'de yayımlandı! Elektronik para ihracı nedir, ne demek?
- Veda derken yeni isim geliyor! Çukur hayranları umut doldu! Ayrılıkları unutturacak...
- Emekliler müjde geldi! Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar zamlandı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?