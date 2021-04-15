Yakınları ziyaretine gidince ortaya çıktı! Evinde ölü bulundu
Konya'nın saat 15.00 sıralarında Ereğli ilçesi Boyacı Ali Mahallesi'nde yalnız yaşayan 79 yaşındaki Celal Sayın evinde ölü bulundu. Celal Sayın’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
YAŞAM DHA
Yakınları, ziyaretine geldikleri Celal Sayın'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Sayın'ın öldüğü belirlendi.
Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği üzerinde durulan Celal Sayın'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.