Son dakika | Karaman'da ekipler harekete geçti! 48 yolcu karantinada

Otobüsün ikinci kaptanı Recep B, gazetecilere, Bodrum'dan Kahramanmaraş'a gittiklerini belirterek, "Uygulama noktasında otobüs durduruldu ve kontroller yapıldı. Bir yolcunun kimlik kontrolünde pozitif olduğu ortaya çıktı. Daha sonra otobüsü yurda getirdik." diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN