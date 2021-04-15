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Son dakika | Karaman'da ekipler harekete geçti! 48 yolcu karantinada

Son dakika haberi... 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 48 kişi yurtta karantinaya alındı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 15.04.2021
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Son dakika | Karaman'da ekipler harekete geçti! 48 yolcu karantinada

Koronavirüs testi pozitif çıkan F.B, buna rağmen 'ya gitmek için 'nın Bodrum ilçesinden 'a giden yolcu otobüsüne bindi.

- kara yolunda denetleme yapan polis ekipleri otobüsü durdurdu.

Yolcuların kimlik ve HES kodu sorgusunu yapan ekipler, F.B'nin Kovid-19 testinin pozitif olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine uygulama noktasına sevk edilen filyasyon ekipleri, polis eşliğinde yolcu otobüsünü 'na yönlendirdi.

Otobüste bulunan 48 kişi yurtta karantinaya alındı.

Otobüsün ikinci kaptanı Recep B, gazetecilere, Bodrum'dan Kahramanmaraş'a gittiklerini belirterek, "Uygulama noktasında otobüs durduruldu ve kontroller yapıldı. Bir yolcunun kimlik kontrolünde pozitif olduğu ortaya çıktı. Daha sonra otobüsü yurda getirdik." diye konuştu.

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