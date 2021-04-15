Son dakika | Ne yasak bildiler ne de tedbir! Polis cezayı kesti

Kırıkkale'de, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede oyun oynayan 18 kişiye toplam 96 bin 300 TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Bürosu Amirliği ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi 600'üncü Sokak'taki kıraathaneye, ihbar üzerine baskın yaptı. İçerideki 18 kişinin maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek, oyun oynadığı belirlendi. Kişilere, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 96 bin 300 TL ceza kesildi. İşletme sahibi hakkında da işlem başlatıldı.