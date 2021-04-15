"Her şeyi göze alıyorum" dedi zavallı kadını dakikalarca darbetti!

Görüntülerde saldırganın, tekme ve tokat darbeleriyle saldırıp, yerde sürüdüğü kadına, "Ben varya seni öldürsem de ceza yemem. Benim yiyeceğim ceza 3-5 ay haberin olsun. Her şeyi göze alıyorum ben. 5 sene de 10 sene de yatsam göze alıyorum" ifadeleri yer aldı.

"SENİ YOK EDECEĞİM"

Saldırgan, yere düşürdüğü kadını bir süre yerde tekmeledikten sonra görüntüyü çeken kişiye, "Seni yok edeceğim. Çek, çek yaklaştır, makyaj yap. Benim sabah, öğle, akşam ekmeğimi yediniz nankörler" diyerek tükürdüğü de kaydedildi.