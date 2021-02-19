Marmara'da deniz salyası (Müsilaj) arttı! Balıkçılar paydos etti Müsilaj nedir?

Bizim gibi ufak balıkçılar için hep sıkıntı bunlar. Denize ağ atsak, ağlara bulaşıyor sülük gibi oluyor ağlar ve bu ağlara balık da vurmuyor. Büyük gırgırlar için de bu böyle. Normalde 1 saatte denizden topladığı ağı 5-6 saatte toplayamıyor. Zaten ağ vazifesini de yapmadığından balık da fazla olmuyor. Balıkçının sıkıntısı bu. Deniz kirliliğinden mi oluyor bilemiyorum. Bir-iki ay daha sürer. Her zaman olmuyor, bazen 2 senede, bazen 3 senede oluyor. Seneye yine olur mu bilemiyorum."