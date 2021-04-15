Brezilyalı doktor hastalarından 'Çıkan' et parçalarıyla dans etti

Seyretmesi oldukça zor olan videolardan bir tanesinde Garcia, elinde hastadan alınan yağların bulunduğu bir torbayı sallayarak 'İşte bu bir göğüs' derken bir diğer sıvı dolu torbayı tutarken de 'Bu gördüğünüz ise kol altı yağları' diyor.