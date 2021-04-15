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Brezilyalı doktor hastalarından 'Çıkan' et parçalarıyla dans etti

bir estetik cerrahın yaptığı ameliyatlardan sonra etik olmayan şekilde paylaştığı dans videoları büyük tepki çekti. Cerrah, bu hareketleri yüzünden açığa alındı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.04.2021 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
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Brezilyalı doktor hastalarından 'Çıkan' et parçalarıyla dans etti

'da yaşanan bir Tiktok skandalı uzun süre konuşulacağa benziyor.

adındaki sosyal platform kullanıcısı estetik cerrah kadın yayınladığı dans videolarıyla infiale yol açtı ve dünya basınında manşet oldu.

Ancak Caren Trisoglio 'yı haber konusu ve eleştirilerin odağı haline getiren şey elbette dans etmesi değil. Bunu yaparken ameliyat ettiği hastalardan alınan 'vücut parçalarını' elinde tutup sallaması ve gülerek konuşması.

Sao Paulo eyaleti Bölgesel Tıp Kurulu sosyal medya paylaşımlarının çığ gibi büyümesi ve gelen tepkiler üzerine acil şekilde harekete geçerek cerrahın tıp lisansını askıya aldı.

Garcia, soruşturma devam ettiği sürece doktorluk yapamayacak. Suçlu bulunması halindeyse doktorluk lisansı tamamen elinden alınabilecek.

Seyretmesi oldukça zor olan videolardan bir tanesinde Garcia, elinde hastadan alınan yağların bulunduğu bir torbayı sallayarak 'İşte bu bir göğüs' derken bir diğer sıvı dolu torbayı tutarken de 'Bu gördüğünüz ise kol altı yağları' diyor.

Bir diğer paylaşımda ise elinde hastadan alınmış et parçalarını göstererek 'Bugünün ödülü elimde' diyor ve gönderisini kalpler ve gülen surat emojileri ile süslüyor.

643 bin takipçisi ve videolarının aldığı 11 milyon beğeni ile övünen Garcia üyesi olduğu (SBCP) tarafından altı aylık bir süreyle uzaklaştırma aldı.

Uzaklaştırma kararının sebebi birlik tarafından 'Garcia'nın davranışları tıp etiğine uygun değildir.' olarak açıklandı.

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