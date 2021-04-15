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İstanbul'da hareketli anlar! Denize atlayan genci tekne kaptanı kurtardı

Son dakika haberi... 'nden denize atlayarak intihara kalkışan kişiyi, yolcu teknesi kaptanı kurtardı. Suya atlayan genci, sakinleştiren , “Bir can daha kurtardık" dedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.04.2021 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
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İstanbul'da hareketli anlar! Denize atlayan genci tekne kaptanı kurtardı

Olay, 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önce köprünün demir korkuluklarına çıkan bir kişi daha sonra kendini denize attı.

Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan kişiyi, 'te teknesiyle yolcu taşıyan kaptan fark etti.

Teknesini denizde çırpınan kişinin yanına yanaştıran kaptan, bayılmak üzere olan kişiye ip atarak teknesine çıkardı.

Suya atlayan genci, sakinleştiren Hasan Mutlu, "Bir can daha kurtardık" dedi.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen , tekneden aldığı kişiyi kıyıdaki sağlık ekiplerine teslim etti. Deniz Polisi de kaptan Hasan Mutlu'ya teşekkür ederek olay yerinden ayrıldı.

Unkapanı Köprüsünden atlayıp su üstünde çırpınan kişinin kurtarılma anı ve yaşanan can pazarı cep telefonu ile görüntülendi.

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