Bursa’da nükleer operasyon: 'Sezyum 137’ ele geçirildi! 10 miligramı bir binayı yok ediyor

10 MİLİGRAMI BÜYÜK BİR BİNADA GENİŞ ÇAPLI HASARA YOL AÇABİLİR

Jandarmadan yapılan açıklamada, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile yapılan görüşmede, ele geçirilen maddenin radyoaktif ve yasaklı olduğunun belirlendiği bildirildi.

'Sezyum 137' radyoaktif maddenin nükleer silah sanayii, nükleer silah yapımı, tıp endüstrisinde kullanıldığı kaydedilen açıklamada, ele geçirilen 256 gram radyoaktif maddenin piyasa değerinin ise 16 milyon TL olduğu bildirildi. Açıklamada, "Sezyum 137' maddesinin 10 miligramının patlayıcı haline getirilmesi durumunda büyük bir binada geniş çaplı hasara neden olabilir" denildi.